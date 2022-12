18-Jähriger bei Frontalzusammenstoß getötet

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß bei Groß-Zimmern (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen erlitten bei dem Unfall am Sonntagabend leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Autos seien demnach in einer Kurve zusammengeprallt. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 19-jährige Fahrer des anderen Wagens und seine 16-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Groß-Zimmern - Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. dpa