19-jähriger Autofahrer bei Frontal-Crash schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Flugplatz eines Krankenhauses. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 460 in Fürth schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam er am Mittwochnachmittag in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er frontal mit dem Wagen eines 49-jährigen zusammen. Der 19-jährige wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt, durch die Feuerwehr befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Fürth - Der 49-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges und sein 16-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird den Angaben zufolge auf rund 46.00 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war während der Einsatz- und Bergungsarbeiten für etwa drei Stunden gesperrt. dpa