20-Jähriger bei Streit lebensbedrohlich verletzt

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist ein 20-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hielten sich die Männer am Donnerstagabend in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs auf, als es zum Streit zwischen den beiden kam. Dabei soll der 22-jährige mutmaßliche Täter ein Messer gezückt und seinem Opfer damit eine tiefe Schnittwunde im Gesicht und am Hals zugefügt haben.

Frankfurt/Main - Als ein Begleiter des Opfers einschritt, wurde dieser am Arm verletzt. Der Tatverdächtige sei daraufhin geflüchtet. Er wurde kurze Zeit später von Beamten festgenommen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben wurden bei dem 20-jährigen Opfer lebenswichtige Gefäße nur knapp verfehlt. Der 22-jährige Tatverdächtige soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die Hintergründe zur Tat waren zunächst unklar. dpa