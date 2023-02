20-Jähriger mit Messerstich leicht verletzt: Täter flüchtig

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein 20-Jähriger ist in Frankfurt mit einem Messerstich in den Oberkörper leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge wollte er nach dem Besuch einer Moschee einen Streit zwischen zwei Männern an einer Straßenecke schlichten, als ein Unbekannter ihm von hinten ein Messer in den Oberkörper stieß, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei bislang unbekannte Personen, darunter der Täter, flüchteten demnach vom Tatort.

Frankfurt/Main - Der Leichtverletzte wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Weil die beiden Unbekannten in Richtung einer Moschee in der Kriegkstraße flüchteten, konnte die Polizei nach eigenen Angaben nicht ausschließen, dass sie das Gebäude betraten. Zum Schutz der Gemeindemitglieder durchsuchten Spezialkräfte daher die Moschee, fanden die beiden Flüchtigen aber nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Unbekannten mit der Moschee nichts zu tun, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Nähe zur Moschee sei wohl Zufall gewesen.

Die Fahndung blieb laut Polizei bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen zum Messerangriff dauerten demnach an. Für die Dauer des Einsatzes war die Kriegkstraße gesperrt. dpa