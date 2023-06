20-Jähriger nach Messerangriff nicht mehr in Lebensgefahr

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Der 20-jährige nach einer Auseinandersetzung auf einer Kirmes in Dornburg (Landkreis Limburg-Weilburg) Verletzte schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Dies teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Dornburg - Er war am Freitag von einem 17-Jährigen mit einem Messer angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Am Samstag sei er operiert worden. Der 17-Jährige wurde nach Polizeiangaben direkt nach der Tat festgenommen, kam zunächst in Gewahrsam und wurde am Samstag wieder entlassen. dpa