2021 mehr Patienten mit Corona im Krankenhaus wie 2020

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Krankenhaus“ weist den Weg zur Klinik. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Im vergangenen Jahr sind in hessischen Kliniken doppelt so viele Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt worden wie im ersten Jahr der Pandemie. Das geht aus der Krankenhausstatistik hervor, die das Statistische Landesamt am Donnerstag veröffentlichte.

Wiesbaden - Demnach wurden 2021 insgesamt 27.900 hessische Patientinnen und Patienten mit einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion vollstationär behandelt, 2020 waren es nur 14.200 gewesen.

Rund zwei Drittel der Betroffenen 2021 waren 60 Jahre oder älter. Im Durchschnitt lagen hessische Covid-Patienten im vergangenen Jahr 13,3 Tage im Krankenhaus, 2,5 Tage länger als 2020 (10,8 Tage).

Die Stadt Offenbach hatte - gemessen an den Einwohnerzahlen - mit 699 Fällen je 100.000 Einwohner hessenweit den höchsten Anteil vollstationärer Behandlungsfälle. Für den Landkreis Marburg-Biedenkopf wurde mit 270 der niedrigste Wert erfasst. dpa