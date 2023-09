2022: Homeoffice für mehr als ein Viertel der Erwerbstätigen

Ein Mann sitzt mit einem Laptop und einem Bildschirm an einem Tisch im Homeoffice. © Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Der Anteil der Erwerbstätigen in Hessen, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten, ist im vergangenen Jahr fast unverändert geblieben. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, leisteten rund 902 000 Menschen oder 28 Prozent der Erwerbstätigen im Bundesland ihre Arbeit anteilig oder vollständig von zu Hause aus. Das war mehr als im Bundesdurchschnitt von 24 Prozent.

Wiesbaden - Im Vorjahr hatte der Anteil der Erwerbstätigen in Hessen, die das Homeoffice nutzen, noch bei 29 Prozent gelegen. 2019, also im Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie, waren es lediglich 16 Prozent.

Komplett im Homeoffice arbeiteten im vergangenen Jahr 265.000 Personen oder acht Prozent der hessischen Erwerbstätigen - das waren vier Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Hingegen stieg der Anteil der Personen, die weniger als die Hälfte der Arbeitstage im Homeoffice verbrachte, um drei Prozentpunkte auf 11 Prozent oder 344.000 Personen. Besonders verbreitet ist die Arbeit in den eigenen vier Wänden bei Selbstständigen, von denen 51 Prozent im vergangenen Jahr zumindest zeitweise von Zuhause arbeiteten. Bei abhängig Beschäftigten lag der Anteil bei 26 Prozent. Bei Frauen war der Anteil mit 28 Prozent ähnlich hoch wie bei den Männern mit 29 Prozent. dpa