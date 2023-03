24-jährige Motorradfahrerin stirbt nach Unfall

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine junge Motorradfahrerin ist nach einem Unfall in Lützelbach (Odenwaldkreis) schwer am Kopf verletzt worden und einige Stunden später im Krankenhaus gestorben. Die 24-Jährige war am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von einer Landstraße abgekommen und in den angrenzenden Graben gestürzt, wie die Polizei mitteilte.

Lützelbach - Ein Rettungshubschrauber brachte sie nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in eine Klinik, wo sie am frühen Samstagabend aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen starb. dpa