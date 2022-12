250.000 Euro Schaden nach Brand eines Schuhlagers

Bei dem Brand einer Lagerhalle in Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis) ist ein Gebäudeschaden von circa 250.000 Euro entstanden. Wie es in der Nacht auf Dienstag zu dem Feuer kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Lagerhalle wurde durch die Flammen vollständig zerstört. In dem Gebäude wurde eine größere Menge Schuhe gelagert.