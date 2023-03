2750 Menschen werden wegen Entschärfung evakuiert

Darmstadt-Dieburg

+ © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe auf einem Firmengelände in Weiterstadt werden am Mittwoch etwa 2750 Menschen evakuiert. Das teilte ein Sprecher des Landkreises Darmstadt-Dieburg am Mittwochmorgen mit. Betroffen sind Teile der Städte Weiterstadt und Darmstadt. Die 500-Kilogramm-Bombe soll am Mittwoch von Experten des Kampfmittelräumdienstes unschädlich gemacht werden.

Weiterstadt/Darmstadt - Anwohner in einem Radius von einem Kilometer um den Fundort müssen dazu ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Ab 8.00 Uhr beginnt am Mittwoch die Evakuierung der Anwohner, für den Radius um den Bombenfund gilt dann ein Betretungsverbot. Anwohner können das Gebiet weiterhin verlassen. Zudem werden die Bundesstraße 3 und 42 sowie die Bahnstrecken zwischen Darmstadt und Wiesbaden sowie zwischen Darmstadt und Frankfurt für den Verkehr gesperrt. Laut Landkreis kommt es vor allem im Stadtteil Riedbahn dabei zu „erheblichen Beeinträchtigungen“.

Die Fliegerbombe war am Montag bei der Überprüfung eines Baufeldes für eine Solaranlage entdeckt worden. dpa