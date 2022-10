28-jährige Frau getötet: Ehemann stellt sich der Polizei

Von: Sebastian Richter

In Stadtallendorf (Kreis Marburg-Biedenkopf) stirbt eine Frau – die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Stadtallendorf – Am Wochenende wurde eine tote Frau in Stadtallendorf gefunden. Staatsanwaltschaft und Polizei Marburg ermitteln wegen eines möglichen Tötungsdelikts, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Es gibt auch einen dringend Tatverdächtigen: Den 34 Jahre alten Ehemann des Opfers, der sich in der Nacht zu Sonntag (30. Oktober) der Polizei gestellt hat.

Nachdem der Ehemann gegen am Morgen gegen 3.30 Uhr die Polizei über den Tod seiner Frau informiert hatte, nahmen die Polizeibeamten ihn vorläufig fest.

Tötung in Stadtallendorf (Kreis Marburg-Biedenkopf): Hintergründe noch unklar

Was genau vorgefallen war, ist noch unklar. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft können „zu diesem frühen Zeitpunkt und aus ermittlungstaktischen Gründen“ keine weiteren Angaben machen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Für die laufenden Ermittlungen sucht die Polizei „dringend nach etwaigen Zeugen“. Wer also in der Tatnacht gegen 3.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Stadtallendorf etwas gesehen oder gehört hat, soll sich unter der Telefonnummer 06421 406-0 mit der Polizei Marburg in Verbindung setzen. (spr)

