28-Jähriger soll Polizistin verletzt haben

Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus. © Lukas Barth/dpa/Symbolbild

Ein 28 Jahre alter Mann soll eine Polizistin bei einem Einsatz in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) verletzt haben. Er habe die Beamtin am Sonntagabend zur Seite gestoßen, um vor einer Festnahme zu flüchten, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden am Montag mit.

Hattersheim - Der Mann soll sich zuvor mit mehreren anderen Personen Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses verschafft haben, um sich dort aufzuhalten, sagte ein Polizeisprecher. Dort habe er möglicherweise Alkohol oder Drogen konsumieren wollen. Ein Polizist habe die Verfolgung des flüchtigen 28-Jährigen aufgenommen und ihn nach mehreren hundert Metern zu Boden gebracht. Auch dabei habe er sich zur Wehr gesetzt.

Die Polizistin verletzte sich dem Sprecher zufolge, als der 28-Jährige sie heftig gestoßen habe. Sie kam in ein Krankenhaus und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Sie werde für längere Zeit nicht mehr arbeiten können. Genaueres zur Art ihrer Verletzungen sagte der Sprecher nicht. Gegen den Verdächtigen laufen Verfahren wegen Widerstands sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Hausfriedensbruchs, wie es weiter hieß. dpa