31-Jähriger soll Frau in Zug gewürgt haben

In einem Regionalzug von Kassel nach Frankfurt am Main soll ein Mann eine 34-jährige Frau gewürgt und gegen die Zugwand gedrückt haben. Am frühen Samstagmorgen sei es zu dem Übergriff gekommen, teilte die Bundespolizei mit. Die 34-Jährige sei kurz darauf am Bahnhof Schwalmstadt-Treysa ausgestiegen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kennen sich der Tatverdächtige und das Opfer.

Schwalmstadt - Details hierzu gab es nicht. Laut Zeugenberichten soll der 31-Jährige in der Vergangenheit mehrfach handgreiflich gegenüber der Frau gewesen sein. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. dpa