34-Jähriger wird bei Überfall auf Wettbüro verletzt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einem Überfall auf ein Wiesbadener Wettbüro ist ein 34 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Ein Räuber habe den Angestellten mit vorgehaltener Waffe bedroht, als dieser das Wettlokal gerade schließen wollte, teilte die Polizei in Wiesbaden am Montag mit. Der maskierte Mann habe dem 34-Jährigen bei dem Überfall am Freitag Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Wiesbaden - Der Räuber erbeutete die Tageseinnahmen und flüchtete. Die Fahndung nach dem Mann blieb bis Montag erfolglos. dpa