35-Jähriger soll abgeschoben werden: Gruppe umzingelt Polizisten

Wetzlar - Passanten haben in einer Fußgängerzone in Wetzlar Polizisten bei der Festnahme eines Mannes gestört.

Bis zu 50 Menschen hätten einen Kreis um sie gebildet, dabei seien die Polizisten auch beschimpft und gefilmt worden, berichtete die Polizei in Dillenburg am Freitag von dem Vorfall vergangene Woche. Der straffällige 35-Jährige aus Algerien sollte abgeschoben werden, nach ihm war bereits längere Zeit gesucht worden. Bei seiner Festnahme wehrte er sich vehement. Er flüchtete, wurde jedoch von den Polizisten eingeholt, zu Boden gedrückt und gefesselt. Anschließend wurde er in Abschiebehaft gebracht. Vor ein paar Monaten sorgte die mit Gewalt verhinderte Abschiebung eines Asylbewerbers in Ellwangen bundesweit für Schlagzeilen. (dpa/tvd)

