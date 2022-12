3500 Haushalte wegen Rohrbruchs ohne warmes Wasser

Teilen

Wasser läuft aus einem Wasserhahn. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In Darmstadt-Eberstadt sind am Dienstagmorgen in ungefähr einem Viertel der Haushalte die Heizungen und das warme Wasser ausgefallen. Etwa 5000 Menschen waren nach einem Rohrbruch in einem Hochhaus von der Fernwärme abgeschnitten, wie der zuständige Energieversorger mitteilte. Aufgrund des Druckabfalls und zum Schutz der Anlage fuhr ein Heizkraftwerk in der Nähe automatisch den Betrieb herunter.

Darmstadt - Noch am Morgen konnte die Versorgung in den meisten Häusern wieder hergestellt werden. Das von dem Rohrleck betroffene Haus soll den Angaben zufolge gegen Nachmittag wieder mit Fernwärme versorgt werden können. dpa