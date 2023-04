39-Jähriger bei Brand schwer verletzt

Ein Rettungswagen steht bereit. © Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Bei einem Feuer in Borken im Schwalm-Eder-Kreis hat ein 39 Jahre alter Mann schwere Brandwunden erlitten. Laut Polizei brannten am Dienstagvormittag der Holzanbau eines Wohnhauses und die angrenzende Garage. Den Rettern fiel in der Nähe ein verwirrt wirkender und zudem leicht bekleideter Mann mit den erheblichen Verletzungen auf. Für den 39-Jährigen habe jedoch keine Lebensgefahr bestanden, er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Borken-Singlis - Die Ursache des Brandes, die Höhe des Schadens und warum der Mann schwer verletzt wurde, waren zunächst unklar. dpa