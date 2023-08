41-Jähriger bei Streit durch Stich verletzt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Rande eines Festes in Bürstadt (Kreis Bergstraße) ist ein 41 Jahre alter Mann mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gekommen. Ob die Verletzung im Bauchbereich in der Nacht zu Samstag durch ein Messer entstanden ist, konnte ein Sprecher der Polizei am Montag noch nicht sagen. Die Tatwaffe sei noch nicht gefunden worden.

Bürstadt - Nach der Auseinandersetzung war der Täter zudem geflüchtet. Gegen den Unbekannten ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. dpa