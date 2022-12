42-Jähriger bei Auffahrunfall in Transporter eingeklemmt

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 42 Jahre alter Mann ist bei einer Kollision auf der Autobahn 45 in einem Transporter eingeklemmt und verletzt worden. Zuvor war er am Donnerstag bei Wölfersheim (Wetteraukreis) auf das Heck eines Lastwagens aufgefahren, wie die Polizei in Wetterau am Donnerstag mitteilte. Feuerwehrleute befreiten ihn aus dem Transporter und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Wölfersheim - Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt und konnte seine Fahrt später fortsetzen. Der Transporter wurde abgeschleppt und hatte einen Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50,000 Euro. dpa