43-Jährige nach Unfall bei Liebenau gestorben

Teilen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Nach einem Verkehrsunfall zwischen Liebenau-Niedermeiser und Hofgeismar (Landkreis Kassel) ist eine 43-jährige Frau im Krankenhaus gestorben. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Den Angaben zufolge war die Frau am Montag mit ihrem 42 Jahre alten Ehemann und ihrer zwei Monate alten Enkelin in einem Pkw auf einer Landstraße bei Liebenau unterwegs.

Liebenau - Nach Zeugenangaben soll der Mann versucht haben, ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen.

Als sich ein anderer Wagen im Gegenverkehr näherte, soll er wieder nach rechts gezogen haben. Dabei stieß er laut Polizei mit dem überholten Wagen zusammen. Der Pkw der Familie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem Grünstreifen. Der 42-jährige Fahrer und das Baby wurden dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang untersuchen. Die Polizei sucht Zeugen. dpa