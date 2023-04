44-jähriger Mann durch Messerstiche verletzt

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 39-jähriger Mann soll in Darmstadt einen 44-Jährigen durch mehrere Messerstiche verletzt haben. Es bestehe keine Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit. In der Nacht zum Sonntag sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Bekannten gekommen. Dabei habe der 39-Jährige den anderen Beteiligten mit dem Messer angegriffen. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Darmstadt - Am frühen Sonntagmorgen habe sich der Tatverdächtige bei der Polizei gestellt. dpa