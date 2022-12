500.000 Euro Schaden wegen Brandes in Offenbach

Ein Großbrand in Offenbach hat einen Schaden von rund 500.000 Euro verursacht. Es habe keine Verletzten gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Der Brand sei nach Angaben der Feuerwehr am Dienstagabend in einem Wohnhaus im Stadtzentrum ausgebrochen. Das Haus sowie die beiden Nachbargebäude seien geräumt worden. Aufgrund des anhaltenden Regens seien die 25 Betroffenen in einem Bus versorgt worden.

Offenbach – Die Einsatzkräfte hätten das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Die Ursache für den Brand sei bislang unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer an der Außenfassade des Hauses. dpa