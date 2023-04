51-Jährige stirbt einige Tage nach Lkw-Unfall

Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Wenige Tage nach dem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto ist die 51 Jahre alte Autofahrerin am Samstag in einem Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge waren am Mittwoch auf der B45 nahe Dieburg zusammengestoßen, als die Autofahrerin sich dort in den Verkehr einfädeln wollte. An Auto und Lkw entstand nur geringer Schaden.

Dieburg - Vermutlich wegen einer medizinischen Ursache musste die 51-Jährige aus dem Odenwaldkreis allerdings an der Unfallstelle sofort ärztlich versorgt werden. Sie wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. dpa