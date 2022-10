53-Jähriger mit Gaspistole und SS-Tattoos festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

In Frankfurt ist ein Mann mit diversen rechtsextremen, verfassungswidrigen Symbolen festgenommen worden. Der 53-Jährige mit SS-Runen-Tattoo auf dem Handrücken trug am Samstag eine Gaspistole und Gegenstände mit verfassungswidrigen Zeichen bei sich, wie ein Sprecher der Polizei in Frankfurt am Sonntag mitteilte. Zeugen hatten zuvor gemeldet, dass der Mann vor einem Supermarkt offen eine Schusswaffe präsentieren würde.

Frankfurt - Eine weitere Zeugin berichtete zudem von dessen Nazi-Tätowierung. Bei der Durchsuchung fand die Polizei weitere Objekte mit verfassungswidrigen Zeichen bei dem Mann. Einen Waffenschein, der für das Tragen einer Gaspistole nötig wäre, hat er laut Polizeisprecher nicht.

Gegen den 53-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen ermittelt. Laut Polizeisprecher ist er im rechtsextremen Kontext bereits polizeibekannt. dpa