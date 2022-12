58-Jähriger in Fulda ertrunken

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

In Kassel ist ein 58-Jähriger in der Fulda ertrunken. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, alarmierten Anwohner am Mittwochabend Feuerwehr und Polizei, nachdem sie Hilferufe aus dem Bereich des Hafenbeckens gehört hatten. Trotz unverzüglich eingeleiteter Suchmaßnahmen habe der Mann eine knappe Stunde später nur noch leblos aus dem Fluss geborgen werden können, hieß es.

Kassel - Sofort eingeleitete Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben.

Nach Angaben der Polizei ist bislang unklar, ob ein Unfall oder eine andere Ursache zugrunde liegt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es demnach bisher nicht. Eine Obduktion soll zur Klärung der Todesumstände beitragen. dpa