59-Jähriger mit Stichverletzungen gefunden: Ermittlungen

Kriminalität

+ © David Inderlied/dpa/Illustration Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. © David Inderlied/dpa/Illustration

Nach dem Fund eines lebensgefährlich verletzten 59-Jährigen in der Frankfurter Altstadt ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Passanten hätten das Opfer in der Nacht zum Sonntag stark blutend entdeckt und Hilfe gerufen, wie die Polizei mitteilte. Im Krankenhaus seien mehrere Einstichstellen im Oberkörper des 59-Jährigen festgestellt worden, unter anderem in die Lunge.

Frankfurt - Das alkoholisierte Opfer erinnere sich nur noch daran, nach einem Kneipenbesuch zu Fuß unterwegs gewesen zu sein, teilte die Polizei mit. Der Mann habe starke Erinnerungslücken. Die Frankfurter Mordkommission ist auf der Suche nach Zeugen. dpa