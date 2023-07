Mann aus Südhessen spurlos verschwunden – Polizei bittet um Mithilfe

„Hilflose Lage“

Ein 60-jähriger Mann aus Bensheim im Kreis Bergstraße wird vermisst. Er benötigt laut Polizei dringend ärztliche Hilfe – Hinweise erbeten.

Bensheim – Der 60-jährige Thomas J. aus Bensheim im Kreis Bergstraße wird seit der Nacht zum Sonntag (16. Juli) vermisst, wie die Polizei in Offenbach am Mittwoch (19. Juli) mitteilte. Nach Angaben der Polizei war er zuletzt mit einem grünen Suzuki-Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen M Y 8694 unterwegs. Der Vermisste benötige vermutlich dringend ärztliche Hilfe und befinde sich möglicherweise in einer hilflosen Lage, so die Polizei.

+ Der 60-jährige Mann aus Bensheim im Kreis Bergstraße wird vermisst. © Polizei

60-jähriger Mann aus Südhessen vermisst: Polizei bittet um Hinweise – Personenbeschreibung

J. soll laut Polizei etwa 1,70 Meter groß und kräftig sein, grau-blondes, schütteres Haar haben und einen grauen Bart tragen. Über seine Bekleidung war zunächst nichts bekannt.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nehme die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer (06252) 7060 oder jede andere Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 entgegen.

