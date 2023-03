61-Jähriger fährt rund 100 Kilometer pro Stunde zu schnell

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein 61-Jähriger ist rund 100 Kilometer pro Stunde zu schnell auf der Autobahn 5 bei Mörfelden (Kreis Groß-Gerau) unterwegs gewesen. Zivilfahnder erwischten den Fahrer einer italienischen Nobelkarosse am Dienstag bei 199 Kilometern pro Stunde, wo 100 erlaubt gewesen wären, wie das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Seinen Führerschein ist der 61-jährige Raser für drei Monate los.

Mörfelden - Zudem muss er ein Bußgeld von 700 Euro zahlen und erhält zwei Punkte in Flensburg. dpa