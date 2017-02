67-Jährige tot in Park gefunden

Wetzlar - Eine 67-jährige Frau ist am Donnerstagmorgen tot in einem Park in Wetzlar gefunden worden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Todesursache.

Es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, berichtete die Polizei in Dillenburg. Vermutlich sei die aus Wetzlar stammende Frau in dem Park zusammengebrochen. Die genaue Todesursache müsse noch ermittelt werden. Eine Fußgängerin hatte die Frau in dem kleinen Park gefunden und den Notarzt alarmiert. Dieser konnte nur noch den Tod feststellen. (dpa)

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa