Tipper aus Main-Kinzig-Kreis ist Lotto-Millionär

Wiesbaden - Ein hessischer Internettipper hat bei der Lottoziehung am Mittwoch knapp 2,6 Millionen Euro im Spiel 77 gewonnen.

Der 70-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis traf auf seinem elektronischen Spielschein als einziger bundesweit die passende siebenstellige Zahlenkombination, wie Lotto Hessen am Donnerstag mitteilte. Der Gewinner setzte im Feld für die Zusatzlotterie Spiel 77 ein "Ja", was ihm den satten Millionengewinn bescherte. Es ist den Angaben zufolge der zweite Lotto-Millionär in diesem Jahr in Hessen. (dpa)

Wofür die Deutschen ihr Geld ausgeben Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa