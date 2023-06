70 Jahre Verband der Vertriebenen: Beuth erinnert

Hessens Innenminister Peter Beuth spricht in Hessen. © Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Zum 70-jährigen Bestehen des Landesverbandes des Bundes der Vertriebenen (BdV) hat Hessens Innenminister Peter Beuth an die Aktualität des Themas Flucht erinnert. „Leider müssen wir feststellen, dass Flucht und Vertreibung erneut so aktuell sind wie lange nicht mehr“, teilte der CDU-Politiker am Mittwoch anlässlich eines Festaktes im Wiesbadener Landtag mit.

Wiesbaden - „Seit sieben Jahrzehnten vertritt der BdV in Hessen mit starker Stimme die Interessen und Anliegen von Heimatvertriebenen und Spätaussiedlern“, betonte Beuth. „Vieles hat sich seitdem verändert und wir alle leben mittlerweile in völlig anderen Zeiten.“ Er sei dem Verband dankbar, dass er sich darum kümmere, die Erinnerungen an das Schicksal der Heimatvertriebenen wachzuhalten, sagte der Minister.

Anlässlich des Festaktes wurde laut Innenministerium „ein neues und bundesweit einzigartiges Digitalportal“ zum Thema „Flucht und Vertreibung im globalen Kontext“ veröffentlicht. Es informiert über das Schicksal der Heimatvertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ost- und Siedlungsgebieten. Es richtet sich an eine breite Öffentlichkeit und kann insbesondere im Schulunterricht genutzt werden. dpa