75-Jähriger bedroht Rettungskräfte mit Schreckschusswaffe

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 75 Jahre alter Mann hat in Kirchhain im Landkreis Marburg-Biedenkopf die Besatzung eines Rettungswagens mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann am Montagmorgen daraufhin widerstandslos in seiner Wohnung fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Senior fanden sie zudem eine Pistole und einen Karabiner - zwei scharfe Waffen, für die er keine waffenrechtlichen Erlaubnisse besessen habe.

Kirchhain - Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Rettungskräfte von Dritten über einen medizinischen Notfall des 75-Jährigen informiert worden. Er befinde sich mittlerweile in einem Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie wegen Bedrohung ermittelt, hieß es. Weshalb der Mann den Rettungsdienst bedrohte, war zunächst unklar. dpa