80.000 Euro Schaden bei Feuer in Grundschule

Teilen

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Brand hat in einer Grundschule in Schwalmstadt im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis einen Schaden von rund 80.000 Euro verursacht. Niemand wurde verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In dem Klassenzimmer, in dem das Feuer ausgebrochen sei, hätten sich zu dem Zeitpunkt weder Lehrer noch Schüler aufgehalten. Alle hätten rechtzeitig das Schulgebäude verlassen können.

Schwalmstadt - Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand an einem Holzregal aus, ein technischer Defekt scheide als Ursache aus. Vermutet wird, dass das Feuer fahrlässig verursacht wurde. Das Klassenzimmer kann erst einmal nicht genutzt werden. dpa