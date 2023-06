81-Jährige tot aufgefunden: Verdacht auf Gewalttat

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach der Entdeckung einer toten 81-jährigen Frau in Wiesbaden vermuten Ermittler ein Verbrechen. Die Seniorin wurde am Samstagnachmittag in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Klarenthal von einem Familienangehörigen und einer Nachbarin leblos gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte stellten ihren Tod fest und alarmierten die Polizei.

Wiesbaden - Spezialisten der Spurensicherung kamen zum Einsatz. „Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wird von einem gewaltsamen Tod ausgegangen“, hieß es weiter. Details könnten vorerst noch nicht mitgeteilt werden. Die Ermittlungen dauerten an. dpa