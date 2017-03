81-Jährige wurde in Wohnung erstochen

Dieburg - Die im südhessischen Dieburg tot in ihrer Wohnung gefundene 81-Jährige ist erstochen wurden.

Die Obduktion der Seniorin am Samstag habe diesen Anfangsverdacht erhärtet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Darmstadt, Robert Hartmann, am Montag. Der Schwiegersohn hatte die Leiche der allein lebenden Frau am Samstag in ihrer Wohnung entdeckt. Zum Tathergang und Tatzeitpunkt wollte Hartmann zunächst keine Angaben machen. Die Polizei hatten nach dem Leichenfund unter anderem einen Hubschrauber und Personenspürhunde im Einsatz. Zwei Straßen um den Fundort waren abgesperrt worden. (dpa)