83-Jähriger fährt Fußgängerin an: Mit Helikopter zur Klinik

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nachdem ein 83-jähriger Autofahrer im Hochtaunuskreis eine Fußgängerin angefahren hat, ist sie schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber zu einer Klinik geflogen worden. Der Senior hatte am Samstag auf dem Parkplatz eines Gartencenters in Neu-Anspach mit seinem Auto die 58-jährige Frau erfasst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie wurde über die Motorhaube geschleudert und stürzte zu Boden.

Neu-Anspach - Laut Polizei fuhr der Unfallverursacher noch mehrere Meter weiter und beschädigte drei geparkte Autos. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Sachschaden wurde auf etwa 27.000 Euro geschätzt. dpa