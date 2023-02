84-Jährige bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Teilen

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einer Wohnung in der Wiesbadener Innenstadt ist eine 84 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber landete mitten auf dem Marktplatz, um die schwer verletzte Frau in eine Spezialklinik zu fliegen, wie die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Rettungskräfte versorgten die Bewohnerin demnach nach dem Feuer intensivmedizinisch in einem Krankenwagen, bis der Hubschrauber eintraf.

Wiesbaden – Die Polizei sperrte den Marktplatz den Angaben nach am Montagabend ab, damit der Rettungshubschrauber landen konnte.

Die Wohnung im Dachgeschoss eines siebenstöckigen Wohnhauses sei nach dem Feuer unbewohnbar. Bei dem Brand sei auch die Katze der Bewohnerin getötet worden. Warum das Feuer ausbrach, war noch unklar. Die Beamten schätzten den entstandenen Sachschaden auf rund 70.000 Euro. dpa