91 Prozent der hessischen Schulen haben schnelles Netz

Ein LAN-Kabel liegt auf einem Laptop. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mehr als 1800 hessische Schulen haben mittlerweile eine schnelle Internetanbindung. Damit seien mit Stand Ende vergangenen Jahres 91 Prozent der rund 2000 Schulen in Land gigabitfähig angebunden, teilte Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mit. Es gebe bei den Schulen nur noch einige Nachzügler, da sich durch fehlende Personal- oder Baukapazitäten und wegen der Coronapandemie einige Anschlüsse verzögert hätten.