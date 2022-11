A3 Richtung Limburg nach Lkw-Brand mehrere Stunden gesperrt - Staugefahr

Von: Sophia Lother

Weil ein Lkw brannte musste die Feuerwehr auf die A3 ausrücken. (Symbolfoto) © Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa

Auf der A3 brennt ein Lkw. Es kommt zu einer Teilsperrung der Autobahn. Die Polizei rechnet mit Stau.

Limburg an der Lahn – Weil ein Lastwagen in Brand geraten war, ist die Autobahn 3 zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd (Kreis Limburg-Weilburg) in Fahrtrichtung Limburg gesperrt worden. Die Sperrung solle noch bis circa 7.30 Uhr am Donnerstagmorgen (3. November) andauern, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Wiesbaden gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Lkw müsse noch abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Trotz der eingerichteten Umleitung sei mit Stau zu rechnen.

Nach ersten Erkenntnissen fing der Lkw wegen eines technischen Defekts Feuer. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten.(slo/dpa)

