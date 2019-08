Unfall auf der A3: Zwei Personen schwer verletzt - Autobahn gesperrt

Bei einem schweren Unfall auf der A3 sind zwei Personen schwer verletzt worden. Die Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden.

A3 - Zu einem Unfall kam es Sonntagvormittag gegen 9 Uhr zu einem Auffahrunfall in zwischen Kelterbach und dem Mönchhof-Dreieck. In Fahrtrichtung Frankfurt fuhr ein Pkw auf ein anderes Fahrzeug auf, das defekt auf dem Seitenstreifen stand, wie die Polizei mitteilte.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die A3 war in Fahrtrichtung Frankfurt kurzzeitig gesperrt. Fahrzeuge, die in Richtung Köln unterwegs waren, hatten keine Einschränkungen.

