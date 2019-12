Tödlicher Unfall auf A3! Mann kracht in Lkw - und stirbt

Ach so, der LKW Fahrer ist also nicht schuld, wenn er "vermutlich" unbeleuchtet auf der Verzögerungsspur steht und ein anderer Fahrer in Ihn hineinrauscht? Tolle Einstellung und wenn die LKW Fahrer rechtzeitig nach Standmöglichkeiten schauen und nicht Ihre Lenkzeit bis zum letzen ausreitzen wollten dann würde solches nicht passieren.

Das Bußgeld für Falschparken an der Autobahn ist ein Bruchteil dessen was es kostet die Lenkzeit zu überziehen.

Die meisten Gemeinden haben entlang der Autobahn Halteverbote gegen LKW.

Irgendwo im Nirgendwo hat der Fahrer weder Toilette, Dusche noch die Möglichkeit etwas zu Essen oder Trinken zu kaufen (Und das ist eigentlich die gesetzliche Anforderung an einen LKW Parkplatz)

Und nicht zu vergessen: Jeder darf nur so schnell fahren, das er in seinem Sichtfeld zum stehen kommen kann.