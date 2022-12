Gambacher Kreuz: A5-Vollsperrung aufgehoben - Doch umfassende Sanierung steht an

Von: Florian Dörr

Die Bauarbeiten auf der A5 am Gambacher Kreuz gehen voran. Die Vollsperrung wurde aufgehoben. Doch im April geht es mit schwerem Gerät weiter.

+++ 15.19 Uhr: Die Vollsperrung der A5 am Gambacher Kreuz ist wieder aufgehoben. Reparaturarbeiten waren kurzfristig nötig geworden, weil in der Nacht zum Donnerstag (22. Dezember) teils massive Schlaglöcher aufgebrochen waren. Aktuell ist die linke Fahrspur in Richtung Norden frei. Am späten Abend sollen auch die beiden weiteren folgen.

Allerdings: Die Reparaturen sind nur provisorischer Natur. Im Frühjahr soll der Streckenabschnitt umfassend saniert werden.

Auf der A5 nahe des Gambacher Kreuzes staut sich der Verkehr. (Symbolbild) © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Gambacher Kreuz: A5 wegen Bauarbeiten vollgesperrt - Fahrbahnteile weggebrochen

Update vom Freitag, 23. Dezember, 9.15 Uhr: Nun ist es soweit. Die A5 am Gambacher Kreuz ist seit Freitagmorgen (23. Dezember) wie angekündigt in Fahrtrichtung Norden vollgesperrt. Hintergrund sind die Probleme mit der Fahrbahn, die in der Nacht zum Donnerstag aufgetreten waren. Gestern wurden hier bereits mehrere Fahrzeuge - offenbar vornehmlich Lkw - beschädigt.

Zur Erinnerung: Auf der A5 hatten sich teils massive Schlaglöcher - teils 20 Zentimeter tief - gebildet, weil Teile der Fahrbahn abgesackt waren. Die zuständige Autobahn GmbH sieht den Frost-Tau-Wechsel der vergangenen Tage als Ursache. Aktuell werden die Schäden behoben, dafür musste die A5 vollgesperrt werden. Am Donnerstagnachmittag hofften die Verantwortlichen noch, heute Nachmittag zumindest eine Spur wieder öffnen zu können. Ob es dazu kommt? Aktuell noch unklar.

Für Autofahrer, die auf der A5 nach Norden unterwegs sind, wurde eine Umleitung eingerichtet. Sie führt ab dem Gambacher Kreuz über die A45 zum Gießener Südkreuz, dann über die A485 zum Gießener Nordkreuz, ab dort über die A480 zum Reiskirchener Dreieck, wo wieder auf die A5 aufgefahren werden kann.

Gambacher Kreuz: Teile von A5-Fahrbahn weggebrochen - Vollsperrung steht an

Update vom Donnerstag, 22. Dezember, 15.12 Uhr: Nachdem am frühen Donnerstagmorgen Schäden an der A5 zwischen Butzbach und dem Gambacher Kreuz aufgetreten sind, hat sich die zuständige Autobahn GmbH auf Nachfrage zu offenen Fragen geäußert. Demnach zieht sich die betroffene Strecke auf rund 200 Meter. Hier sind mehrere große Schlaglöcher aufgetreten. Nach Angaben der Polizei wurden vor der Sperrung des rechten Fahrstreifens in Fahrtrichtung Norden bereits mehrere Lkw beschädigt. Eventuell sind auch Autos betroffen.

Auch den Grund für das Auftauchen der Probleme auf der A5 zwischen der Wetterau und dem Landkreis Gießen erklärt die Autobahn GmbH: „Es handelt sich um ‚Frostaufbrüche‘ bedingt durch Frost-Tau-Wechsel.“

Bei der entscheidenden Frage gibt es jedoch noch Unklarheiten: Wie lange werden die Reparaturarbeiten auf der A5 zwischen Butzbach und dem Gambacher Kreuz andauern? Sicher ist: In der kommenden Nacht bleibt die Fahrbahnsperrung bestehen. Dann, am Freitagmorgen um 8 Uhr, wird die A5 im Problembereich in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt. „Voraussichtlich kann am Nachmittag zunächst der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden.“

Weiterhin staut sich am Donnerstagnachmittag derweil der Verkehr. Autofahrer - insbesondere im Feierabendverkehr - sollten den Bereich umfahren.

Langer Stau auf A5: Offenbar Teile der Fahrbahn am Gambacher Kreuz weggebrochen - Lkw in Brand

Erstmeldung vom Donnerstag, 22. Dezember, 11.52 Uhr: Langer Stau am Donnerstagvormittag (22. Dezember) auf der A5. In Fahrtrichtung Norden geht es zwischen Butzbach und dem Gambacher Kreuz (Wetteraukreis) nur schleppend voran. Und der Hintergrund könnte Autofahrer noch einige Zeit beschäftigen. Denn offenbar gibt es Probleme mit der Fahrbahn.

Noch sind die Informationen vage, die zuständige Autobahn GmbH stand kurzfristig nicht für eine Stellungnahme bereit. Allerdings sollen sich Teile der Fahrbahn abgesenkt haben, so dass größere Schlaglöcher entstanden sind.

Langer Stau auf A5 am Gambacher Kreuz: Fahrbahnschäden und viele offene Fragen

Möglicherweise sogar auf einer Länge von mehreren hundert Metern soll die A5 kurz vor dem Gambacher Kreuz beschädigt sein. Der Hintergrund der Probleme ist unklar. Eventuell spielte die Kälte der vergangenen Tage in Kombination mit der Feuchtigkeit eine Rolle. Die Polizei bestätigt zudem einen Unfall, der sich hier bereits in den frühen Morgenstunden ereignet haben soll.

Inzwischen ist die rechte Fahrbahn der A5 in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Der Verkehr staut sich deutlich. Wie lange es zu Behinderungen zwischen Butzbach und dem Gambacher Kreuz kommen wird, das ist unklar. Arbeiten vor Ort sollen bereits laufen.

Gambacher Kreuz: Lkw brennt in A5-Stau - Feuerwehr im Einsatz

Weitere Informationen werden im Laufe des Tages erwartet.

Sicher ist: Im Stau auf der A5 war am Vormittag zwischen Ober-Mörlen und Bad Nauheim in Fahrtrichtung Norden auch ein Lastwagen in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei kam der Alarm wegen des Feuers um 10.40 Uhr. Ein Reifen war in Brand geraten, das Feuer griff auf den Auflieger über. Angaben zu möglichen Verletzten lagen nicht vor. Um 11.13 Uhr kam die Meldung, dass die Feuerwehr den Lkw-Brand gelöscht habe. (fd/agl)