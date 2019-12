Autobahn tagelang voll gesperrt: Die besten Umleitungen für Autofahrer

Die A5 wird am Wochenende an der Anschlussstelle Heppenheim voll gesperrt.

Heppenheim - Von Freitagabend bis Sonntagmorgen wird die A5 an der Anschlussstelle Heppenheim über das Wochenende vollgesperrt. Der Grund für die Sperrung ist der Abriss einer alten Brücke, die auf der über der Autobahn liegenden B460 verläuft. An gleicher Stelle soll ein Neubau errichtet werden - dessen Träger sollen im Herbst 2020 aufgestellt werden. Fertig sein soll die neue Brücke dann ein Jahr später.

A5 bei Heppenheim: Sperrung über das Wochenende

Im vergangenen Monat wurde auf der B460 bereits eine Behelfsbrücke errichtet, die im Rahmen des Neubaus als Ersatz dienen soll - doch auch diese Brücke ist am Wochenende gesperrt. Die Sperrung auf der A5 beginnt laut den Angaben von Hessen Mobil am Freitagabend gegen 22 Uhr und soll am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr enden. Autofahrer werden gebeten, folgende Umleitungen zu nutzen:

Die Umleitung aus Richtung Norden erfolgt über die Anschlussstelle Bensheim und die B47 zur B460 in Richtung Lorsch oder zur B3 in Richtung Heppenheim.

Aus Richtung Süden erfolgt die Umleitung über die Anschlussstelle Hemsbach und die B3 in Richtung Heppenheim.

Für den Fernverkehr auf der A5 zwischen Darmstädter Kreuz und Autobahnkreuz Heidelberg wird im Zeitraum der Vollsperrung eine Umleitungsempfehlung über die A67 beschildert.

Die bestehende Brücke auf der B460 bei Heppenheim stammt aus dem Jahr 1967. Ihr Abriss ist nötig geworden, da durch den vielen Verkehr, Tausalze und die Witterung zahlreiche Schäden an diversen Konstruktionsteilen aufgetreten sind. Wegen des Abrisses muss die A5 bei Heppenheim tagelang gesperrt werden.

A5 bei Heppenheim: Sperrung wegen Brückenabriss

Bereits seit fünf Jahren stehen auf der Brücke über der A5 nur zwei der vier Fahrstreifen zur Verfügung, um die Verkehrslast zu senken. Der Neubau soll künftig wieder vier nutzbare Fahrbahnen aufweisen. Die Kosten der gesamten Maßnahmen belaufen sich laut Hessen Mobil auf rund 11 Millionen Euro.

Von Kevin Bien

