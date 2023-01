A5 Richtung Frankfurt: Unfall sorgt für Verkehrschaos – mehrere Kilometer Stau

Von: Erik Scharf

Fünf Autos sind in einen Unfall auf der A5 bei Ober-Mörlen verwickelt. Der Verkehr Richtung Frankfurt staut sich auf mehreren Kilometern.

Ober-Mörlen – Ein schwerer Unfall auf der A5 in Richtung Frankfurt sorgt am Montagmorgen (30. Januar) für einen langen Stau. Ersten Angaben der Polizei zufolge seien fünf Fahrzeuge an dem Crash beteiligt. Derzeit ist nur der linke Fahrstreifen befahrbar. Der Verkehr staut sich bereits auf sieben Kilometern bis zum Gambacher Kreuz.

Ein Unfall auf der A5 bei Ober-Mörlen sorgt für Verkehrschaos am Montagmorgen (30. Januar). © Sylvio Dittrich/Imago

Auch auf der Gegenseite müssen Autofahrer Geduld aufbringen. Ein defekter Lkw sorgte für einen Feuerwehreinsatz, auch in Richtung Gießen staut sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Ober-Mörlen auf mehreren Kilometern. (esa)

Erst kürzlich kam es auf der A5 zwischen Friedberg und Frankfurt zu einem Unfall mit mehreren schwerverletzten Menschen.