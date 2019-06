Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A66 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem schweren Unfall auf der A66 sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Autobahn wurde vollgesperrt.

Bad Orb - Bei einem Unfall auf der A66 in der Nähe von Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine verletzte Person musste mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Unfall auf A66: Kleintransporter kippte um

Ein Kleintransporter war aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt. Die Autobahn wurde wegen der Rettungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Nach dem Ende der Sperrung gegen 19 Uhr beginne sich der Verkehr wieder zu normalisieren, sagte der Sprecher.

(dpa)

