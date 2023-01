A67 gesperrt: Polizei nimmt Mann aus Pannenfahrzeug fest

Von: Florian Dörr

Die Polizei sperrt am Montag die A67 bei Pfungstadt. Ein Mann wird kurz darauf festgenommen.

Pfungstadt - Vollsperrung am frühen Montagmorgen (16. Januar) auf der A67 bei Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg). Wie die Polizei mitteilt war ein 44-Jähriger mit seinem Auto liegengeblieben. Weil er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, musste die Strecke zwischenzeitlich gesperrt werden. Der Mann aus Wiesbaden wurde festgenommen.

Was genau war passiert? Gegen 7.20 Uhr hatten nach Angaben der Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer ein Pannenfahrzeug auf der A67 bei Pfungstadt gemeldet, das unbeleuchtet und sehr nah an der Fahrbahn auf dem Seitenstreifen stand. Bei Eintreffen einer alarmierten Streife verriegelte der Fahrer von innen das Fahrzeug und ging nicht auf Kommunikationsversuche der Polizeikräfte ein. Sicherheitshalber wurde daraufhin die Autobahn in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt.

A67 bei Pfungstadt gesperrt: Autofahrer in psychischer Ausnahmesituation

Da der 44-Jährige auch nach zahlreichen Anläufen nicht auf die Streifen reagierte, wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und der Mann aus Wiesbaden festgenommen. Da er sich nach ersten Erkenntnissen in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachte ihn eine Polizeistreife anschließend in eine Spezialklinik.

Das Pannenfahrzeug, das auf der A67 bei Pfungstadt liegengeblieben war, wurde abgeschleppt. Die Vollsperrung der Strecke konnte nach Angaben der Polizei nach rund 15 Minuten wieder aufgehoben werden. (fd)

