Tödlicher Unfall auf der A671: Auto fängt Feuer 

Ein Mensch ist bei einem schweren Unfall auf der A671 bei Wiesbaden ums Leben gekommen. Die Autobahn ist gesperrt.

Update, 27. Juni, 9.31 Uhr: Die A671 ist weiterhin voll gesperrt. Die Polizei hatte gehofft, die Strecke gegen 9 Uhr wieder freigeben zu können. Die Bergungsarbeiten dauern jedoch immer noch an. Wie lange die Autobahn noch gesperrt bleiben wird, kann die Polizei im Moment nicht sagen.

Update, 27. Juni, 8.17 Uhr: Laut Angaben der Polizei bleibt die Strecke aufgrund der Bergungsarbeiten noch bis etwa 9 Uhr gesperrt. Derzeit staut sich der Verkehr auf rund sieben Kilometern ab Mainspitz-Dreieck. Am besten fahren Sie ab Mainz-Kastel über die B455.

Erstmeldung, 27. Juni, 6.09 Uhr: Wiesbaden - Nach einem Zusammenstoß zweier Autos ist die Autobahn 671 am Donnerstagmorgen zwischen Mainz-Kastel und Mainz-Amöneburg in Fahrtrichtung Wiesbaden gesperrt worden. Bei dem Unfall am frühen Morgen sei eine Person tödlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Drei weitere Menschen seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Aus zunächst ungeklärter Ursache stießen die beiden Wagen zusammen. Eines der Fahrzeuge fing Feuer. Weitere Angaben zum Unfall konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Tödlicher Unfall auf der A671: Auto rast in geparkten Wagen

Nach dem Unfall fuhr eine Frau mit ihrem Wagen fast ungebremst in die geparkten Autos von Ersthelfern auf dem Standstreifen. Nach Angaben der Polizei wurde sie schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie lange die Sperrung andauern wird, konnte die Polizei zunächst nicht abschätzen. Gutachter sollen nun die Unfallursache ermitteln. (dpa)

