Unfall auf A7 mit Tierabfällen: Reinigungsarbeiten dauern über 10 Stunden

A7 Vollsperrung in Nordhessen: Weil ein LKW eine Vollbremsung machen musste, hat er Tierabfälle auf der Autobahn verloren. Die Fahrbahn musste für Stunden gesperrt werden.

Update von Samstag, 23.05.2020, 18 Uhr:



Die Vollsperrung auf der A7 in Fahrtrichtung Nord wurde um kurz nach 16 Uhr wieder aufgehoben. Das teilte die Polizei am späten Nachmittag mit.

Grund für die lange Sperrung waren langwierige Reinungsarbeiten. Wegen der verstreuten Tierabfälle und tierischem Fett auf der Fahrbahn musste eine Reinigungsmaschine geordert werden.

Laut Polizei dauerten die Reinigungsarbeiten rund 12 Stunden. Gefahr für Mensch und Umwelt bestand aber offenbar nicht.

Im Zuge der Vollsperrung staute sich der Verkehr auf der A7 zeitweilig auf bis zu 6 Kilometer. Dabei ereignete sich laut Polizei ein leichter Folgeunfall.

Sattelzug mit Tierabfällen auf der A7 verunglückt: Vollsperung Richtung Nord

Update von Samstag, 23.05.2020, 11.43 Uhr: Vermutlich wird die Vollsperrung der A7 noch bis in den späten Nachmittag andauern. Der Verkehr wurde ab Bad Hersfeld-West umgeleitet.

Der Verkehr staut sich aktuell bis kurz vor das Kirchheimer Dreieck. Der Sattelzug mit Tierabfällen muss vor Ort erst vollständig gereinigt werden, bevor er seine Fahrt fortsetzen darf.

Erstmeldung: Sattelzug mit Tierabfällen sorgt für Vollsperrung der A7

Homberg-Efze - Am Samstagmorgen (23.05.2020) kam es gegen 4 Uhr aufgrund eines Unfalls zwischen Bad Hersfeld und Homberg-Efze (Nordhessen) auf der A7 in Fahrtrichtung Norden zu einem LKW-Stau. Nachdem sich der Verkehr wieder in Bewegung gesetzt hatte, blieb am Stauende vor dem Parkplatz Fuchsrain ein LKW aufgrund eines Defekts liegen und blockierte den mittleren und rechten Fahrstreifen auf der dreispurigen Autobahn.

Vollsperrung A7 in Nordhessen: LKW verliert Tierabfälle und Fett bei Vollbremsung

Ein nachfolgender LKW, der in einer Mulde Tierabfälle und Fette geladen hatte, musste eine Vollbremsung einleiten und auf den linken Fahrstreifen ausweichen. Durch die Gefahrenbremsung schwappte die übelriechende und dickflüssige Ladung nach vorne auf die Zugmaschine über und verteilte sich auf einer Länge von ca. 700 Metern über alle drei Fahrstreifen der A7.

Vollsperrung A7 in Nordhessen: LKW verliert Tierabfälle - Aufwendige Reinigung der Fahrbahn

Bis zur vollständigen Reinigung der Fahrbahnen musste die A7 zwischen Bad Hersfeld-West und Homberg-Efze für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde ab Bad Hersfeld-West umgeleitet.

Von Luisa Ebbrecht mit TVnews-Hessen

