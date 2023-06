Vier Fahrzeuge krachen auf A7 zusammen: Zwei Autos gehen in Flammen auf

Von: Sebastian Richter

Bei Kirchheim kommt es zu einem heftigen Unfall auf der A7. Vier Fahrzeuge krachen ineinander, zwei Autos geraten in Brand.

+++ 18.42 Uhr: Weitere Details zu dem Unfall auf der A7 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und dem Kirchheimer Dreieck: Vier Fahrzeuge waren bei dem Auffahrunfall beteiligt. Zwei der unfallbeteiligten Fahrzeuge gerieten am Samstag gegen 16.40 Uhr vermutlich aufgrund auslaufender Betriebsstoffe in Brand und brannten dabei völlig aus. Wie die Polizei mitteilte, konnten alle Insassen unverletzt ihre Fahrzeuge verlassen.

Die Feuerwehr aus Niederaula rückte zur Unfallstelle aus und konnte unter massivem Wassereinsatz bereits nach kurzer Zeit beide Fahrzeuge ablöschen. Nach der Abkühlung der ausgebrannten Fahrzeuge wurden beide durch einen Abschleppdienst von der Autobahn entfernt. Während der Bergungs- und Abschlepparbeiten musste die A7 in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt werden. In der Gegenrichtung musste in einer Baustelle der Rechte von drei Fahrstreifen in Richtung Süden kurzzeitig gesperrt werden.

Nach dem Unfall auf der A7 bei Kirchheim gehen zwei Autos in Flammen auf. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. © TVnews-Hessen

Es bildete sich in beiden Richtungen ein erheblicher Stau von mehreren Kilometern Länge. Nach ca. zwei Stunden wurde auch der Verkehr in Richtung Norden wieder freigegeben. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. An beiden völlig ausgebrannten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (jk)

A7 bei Kirchheim: Autobahn nach Fahrzeugbrand gesperrt

Erstmeldung vom Samstag, 17. Juni, 17.44 Uhr: Hattenbach/Gießen - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 in Mittelhessen sind zwei Autos in Brand geraten. Insgesamt seien vier Wagen in den Auffahrunfall am Samstag zwischen dem Hattenbacher und dem Kirchheimer Dreieck verwickelt gewesen, berichtete eine Polizeisprecherin in Gießen.

Bislang sei nichts von Verletzten bekannt. Die A7 wurde nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Norden gesperrt. „Hiervon betroffen sind auch die beiden ausgelagerten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden auf der Nordfahrbahn“, heißt es in der Meldung der Polizei. Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. (spr)

Weitere Informationen folgen.