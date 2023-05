Abgeordnete bekommen mehr Geld

Die hessische Landesdienstflagge, die rot-weiße Landesflagge mit dem Landeswappen in der Mitte. © Arne Dedert/dpa

Die hessischen Landtagsabgeordneten bekommen vom 1. Juli an mehr Geld. Ihre monatlichen sogenannten Grundentschädigungen steigen um 3,1 Prozent auf 8809 Euro, wie das Landesparlament am Dienstag mitteilte. Diese Erhöhung ist an die Entwicklung des Nominalindex gekoppelt, der die Nettoverdienste aller Arbeitnehmer widerspiegelt.

Wiesbaden - Die monatliche Kostenpauschale der Parlamentarier beispielsweise für Büromaterial, Porto und Telefon steigt laut Landtag zum 1. Juli um 6,8 Prozent: „Dies entspricht der Preisentwicklung in Hessen (Verbraucherpreisindex) im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr.“

Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) sagte am Dienstag im Parlament, der Bericht zur Anhebung der Diäten „wird vom Plenum lediglich entgegengenommen, was hiermit geschehen ist“. Eine Debatte gab es anschließend nicht.

Im Corona-Jahr 2020 hatten die Abgeordneten auf ihre Diätenerhöhung verzichtet - als Zeichen der Solidarität mit vielen Bürgern und Betrieben mit teils erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Zum 1. Juli 2021 stieg die Grundentschädigung laut Landtag um 1,38 Prozent und zum 1. Juli 2022 um 2,7 Prozent. dpa